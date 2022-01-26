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Girne - Değirmenlik anayolu trafiğe kapatıldı

Girne - Değirmenlik anayolu trafiğe kapatıldı

Kar ve dolu yağışı nedeniyle Girne-Değirmenlik anayolunun (Dağyolu) zirve kısmı ile Yenierenköy - Dipkarpaz anayolu üzerinde yer yer buzlanma meydana geldi.

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Kar ve dolu yağışı nedeniyle Girne-Değirmenlik anayolunun (Dağyolu) zirve kısmı ile Yenierenköy - Dipkarpaz anayolu üzerinde yer yer buzlanma meydana geldi.

Polis bu güzergahları kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri yönünde uyarıda bulundu.

POLİS:

DİKKAT! ZİRVEDE OLUŞAN BUZLANMA NEDENİYLE GİRNE - DEĞİRMENLİK ANAYOLU ÇİFT YÖNLÜ OLARAK TRAFİK AKIŞINA KAPATILMIŞTIR.

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