Girne - Değirmenlik anayolu trafiğe kapatıldı
Kar ve dolu yağışı nedeniyle Girne-Değirmenlik anayolunun (Dağyolu) zirve kısmı ile Yenierenköy - Dipkarpaz anayolu üzerinde yer yer buzlanma meydana geldi.
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Kar ve dolu yağışı nedeniyle Girne-Değirmenlik anayolunun (Dağyolu) zirve kısmı ile Yenierenköy - Dipkarpaz anayolu üzerinde yer yer buzlanma meydana geldi.
Polis bu güzergahları kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri yönünde uyarıda bulundu.
POLİS:
DİKKAT! ZİRVEDE OLUŞAN BUZLANMA NEDENİYLE GİRNE - DEĞİRMENLİK ANAYOLU ÇİFT YÖNLÜ OLARAK TRAFİK AKIŞINA KAPATILMIŞTIR.
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Etiketler : Buzlanma
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