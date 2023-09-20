Girne-Çatalköy yolunda kaza

Girne-Çatalköy ana yolunda Acapulco kavşağında saat 18.30 sıralarında bir kamyon (beton mikseri) ile bir salon aracın çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, kaza sonucunda yaralanan iki kişi hastaneye kaldırıldı