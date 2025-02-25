Girne Belediyesi'nden çocuklara Felsefe Atölyesi

Girne Belediyesi Sosyal İşler Amirliği’ne bağlı Hayat Boyu Öğrenme ve Sosyal Yaşam Merkezi, 2025 yılı yeni dönem kursları kapsamında "Çocuklarla Felsefe Atölyesi" düzenliyor. Eğitmen Ayşe Nur Özgen tarafından verilecek olan atölye, farklı yaş gruplarına yönelik olarak planlandı.

Sosyal Yaşam Merkezi’nde (Eski Girne Belediye Binası) gerçekleşecek atölye, 18 Mart 2025 Salı günü 6-9 yaş grubu için 14:00-15:00 saatleri arasında, 10-13 yaş grubu için ise 15:30-16:30 saatleri arasında başlayacak. 19 Mart 2025 Çarşamba günü ise 3-5 yaş grubuna yönelik dersler 14:00-15:00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

Kayıt ve detaylı bilgi için 0548 899 26 09 numaralı telefon üzerinden başvuru yapılmaktadır.