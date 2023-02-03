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Girne Belediyesi yedi farklı kurs açıyor

Girne Belediyesi yedi farklı kurs açıyor

Girne Belediyesi Sosyal İşler Şubesi Hayat Boyu Öğrenme Merkezi, 2023 Kış-İlkbahar Dönemi Kursları çerçevesinde 7 farklı kurs başlatıyor. 

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Girne Belediyesi Sosyal İşler Şubesi Hayat Boyu Öğrenme Merkezi, 2023 Kış-İlkbahar Dönemi Kursları çerçevesinde 7 farklı kurs başlatıyor. 

Belediyenin Sosyal İşler Şubesi’nden yapılan açıklamaya göre, 26 Şubat, 27 Şubat ve 1 Mart tarihlerinde, toplam yedi farklı kurs başlayacak. Kurslar aylık 150 TL ile 500 TL arasında değişen ücretler karşılığında verilecek.

Yetişkinler için “bilgisayar”, “biçki dikiş”, “koza-patcwork”, “temel Yunanca” ve “fotoğrafçılık”, ilkokul 1. sınıf seviyesinde “İngilizce” ve 7-11 yaş aralığı için “Türkçe” kursları düzenleniyor.

Kurslara katılmak isteyenlerin; sosyalisler@girnebelediyesi.com mail adresi veya 0542 880 2117 veya 0392 650 01 00 numaralı telefonlardan bilgi alabilecekleri ve başvurularını Girne Belediyesi Sosyal İşler Şubesi’nden şahsen yapmaları gerektiği belirtildi.

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