Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü’nde iki oyun birden sahneliyor

Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü’nde iki oyunla seyirci karşısına çıkıyor.

Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu’ndan yapılan açıklamada, ‘Yarım Canlar Destanı’ ve ‘Beni Macbeth Me Müzikali’ isimli oyunların Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu tarafından ücretsiz olarak sahneleneceği belirtildi.

‘Yarım Canlar Destanı’ oyununun saat 19.00’da ‘Beni Macbeth Me Müzikalinin ise saat 21.30’da sahneleneceği belirtilen açıklamada, rezervasyon ve detaylı bilgi için 0533 821 21 44 numaralı telefondan bilgi alınabileceği duyuruldu.