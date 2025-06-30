Girne Belediyesi 1000'inci sokak köpeğini kısırlaştırıldı

Girne Belediyesi, şehir genelinde sokak hayvanlarının sağlığı ve nüfus kontrolü amacıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında 1000'inci sokak köpeğini kısırlaştırdı.

Konuya ilişkin açıklama yapan Sağlık Şubesinden Sorumlu Müdür Muavini Naile Soyel, Girne’de sokak hayvanlarının hem sağlıklı hem de güvenli bir ortamda yaşamaları için çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirtti.

Soyel, “Kısırlaştırma, hem sokak hayvanlarının refahı hem de toplum sağlığı açısından büyük önem taşıyor. Bu kapsamda çalışmalarımızı daha da yaygınlaştırmayı hedefliyoruz” dedi.