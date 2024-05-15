Girne Barış Parkı’nda bulunan Zübeyde Hanımın büstünün çevresine peyzaj çalışması yapıldı

Hedef Hizmet Kulübü ve Akkule Hizmet Kulübünün ortak olarak, Girne Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün katkılarıyla, Girne Barış Parkı'nda bulunan Mustafa Kemal Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanımın büstünün çevresine peyzaj çalışması yapıldı.

Hedef Hizmet Kulübü Dernek Başkanı Pervin Gürler konuşmasında “Dernek olarak 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde Zübeyde Hanımın büstünü ziyaret ettik. Büst çevresinde peyzaj çalışması yaparak güzelleştirme kararı aldık. Çalışmalarımızı bitirerek Anneler Gününde açılışı gerçekleştirdik. Dünyanın örnek aldığı evlat yetiştiren Zübeyde Hanımı saygı ve minnetle anıyoruz “ dedi.

Gürler ayrıca sponsor Ülfer Serdaroğlu Ltd direktörü Yağmur Altındağ’a, ağaç dikim çalışması yapan Girne Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Mehmet Atak’a, Mimar Laden Güvensoy’a, Hedef Hizmet Kulübü Üyeleri Rıdvan Buzcu ile Kibriye Güneş Kaya’ya hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.