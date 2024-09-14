Girne Belediyesi “Girne Arkın Group Fest24” devam ediyor.

Belediyeden verilen bilgiye göre, Girne Amfi Tiyatro'da dün gece, Volkan Konak sahne aldı. Konak, en sevilen şarkılarını seyircisine sundu.

“Girne Arkın Fest24” bugün de 3 farklı noktada devam edecek. Bu çerçevede “3. Jimnastik Şöleni” saat 19.00’da Girne Amfi Tiyatro’da seyirci ile buluşacak. Yaklaşık 900 sporcunun katılacağı şölen kapsamında 26 farklı gösteri seyirci ile buluşacak.





Karaoğlanoğlu Antis Deniz Festivali devam ediyor

Öte yandan “Karaoğlanoğlu Antis Deniz Festivali” de devam ediyor. Festival, bugün saat 06.00’daki Sandallardan Olta ile Lambuka (Akalamuta), Mineri, Palamut Avlama Müsabakası ile başlarken, 10.00’da Plaj Voleybolu, 17.00’de Paddle Board Yarışı, 18.00’de Deniz Yıldızı Tavla Turnuvası, 18.00’de Gülseren Ataker Anısına Başlangıç Seviyesi Balık Avlama Pratik Eğitimi ve 20.00’de Niyal Öztürk Band ile devam edecek. Ayrıca etkinlik süresince, Kıbrıs’a özgü yiyecek içecek ve hediyelik eşya stantlarının da açık olacağı festival, katılımcılara keyif dolu bir gün sunmaya hazırlanıyor.





Müzler Sanat Sempozyumu

“Girne Belediyesi MÜZler Sanat Sempozyumu” bugün saat 19.00’da sergi ile başlayacak. 29 Eylül’e kadar devam edecek sempozyum, Ramadan Cemil Meydanı’nda eski belediye binası önünde gerçekleşecek. Dünyanın çeşitli ülkelerinden toplam 35 sanatçının katılım göstereceği “Girne Belediyesi MÜZler Sanat Sempozyumu” 16 gün sürecek.