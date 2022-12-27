Girne-Alsancak çevre yolunda kaza, 5 yaralı

Girne-Alsancak çevre yolundaki trafik ışıklarında bugün meydana gelen kazada beş kişi yaralandı. Polis tarafından yapılan açıklamada, kaza 23 yaşındaki Saadet Çak, yönetimindeki PD 038 plakalı salon araç sürücüsünün tarafında kırmızı ışık yandığı halde sağa dönmesi ve o esnada karşı istikametten gelen 53 yaşındaki İzzettin Çobanlar yönetimindeki TSA 401 plakalı aracın önünü tıkaması sonucu meydana geldi.

Kazada; her iki araç sürücüsü Saadet Çak ve İzzettin Çobanlar ile TSA 401 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Semanur Çavdar (K-18), Melisa Bozkurt (K-18), Nermin Süzmedemir (K-18) yaralandı.

Polis açıklaması şöyle:

“27.12.2022 tarihinde, saat 14.30 sıralarında, Girne-Alsancak Anayolunun 2-3 kilometreleri arasında çift şeritli yolda sağ şerit içerisinde seyreden Saadet ÇAK (K-23), yönetimindeki PD 038 plakalı salon araç sürücüsünün tarafında kırmızı ışık yandığı halde dikkatsizce karşıdan gelen ve düz gitmekte olan araçlara öncelik hakkı vermeden sağ tarafında bulunan Su Kemerleri sokağına dönüşe geçmesi sonucu o esnada karşı istikametten gelmekte olan İzzettin ÇOBANLAR (E-53) yönetimindeki TSA 401 plakalı aracın önünü tıkaması sonucu çarpışmışlardır. Çarpanın etkisi ile PD 038 plakalı araç yolun güzey kısmından dışarıya çıkarak durmuştur. Kaza sonucu PD 038 plakalı araç sürücüsü, TSA 401 plakalı araç sürücüsü ile ayni araçta yolcu olarak bulunan Semanur ÇAVDAR (K-18), Melisa BOZKURT (K-18), Nermin SÜZMEDEMİR (K-18) yaralanarak Girne Dr. Akçiçek Hastanesine kaldırıldılar. Burada görmüş oldukları ilk yardım tedavisinden sonra PD 038 plakalı araç sürücüsü ve Semanur ÇAVDAR Lefkoşa Devlet Hastanesine sevk edilerek müşahede altına alınırken diğer üç yaralıda Girne Akçiçek hastanesinde müşahede altına alındılar.”