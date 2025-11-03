“Girdi maliyetleri artacak, işler düşecek”

Kıbrıs Türk Taksici Dernekleri Federasyonu, son yapılan akaryakıt zammının eleştirerek, zammın taksimetreye yansımasının kaçınılmaz olduğunu belirtti.

Kıbrıs Türk Taksici Dernekleri Federasyonu Başkanı Murat Karalar yaptığı yazılı açıklamada, yapılan akaryakıt zammının girdi maliyetlerini arttıracağını ve işlerinde düşüşler yaşanacağını kaydetti.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı İzin Kurulu Komisyonu’na toplanma çağrısında da bulunan Karalar, komisyonun sadece ‘T’ izinlerini verme yeri olmadığını aynı zamanda sektörlerin hak ve menfaatleri için gerekli adaletli kararları alma yeri olduğunu da savundu.