“Getirilen suyun hangi koşullarda kime verildiği sorgulanmalı”

Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Erkut Uluçam, kuraklıklardan dolayı suyu tuzlanan ve kuyu suyundan ümit kesilen Güzelyurt’ta sulama birliklerinin vanası kapanarak, üretici mağdur edilirken, getirilen suyun hangi koşullarda kime verildiğini ve nerede kullanıldığını sorgulamak gerektiğini belirtti.

Uluçam, “Su fakiri adamızda Türkiye’den gelen su olmasa içecek su bulamayacakken, bir yanda susuzluk nedeniyle kuruyan yüzlerce dönüm narenciye, diğer taraftan dünya pahasına ithal edilen tarımsal ürünler, yem ham maddeleri ve saman varken, altın değerinde kaliteli suyla düşük maliyetle ürün yetiştirmek ancak planlı bir plansızlığın sonucu olurdu” dedi.

Erkut Uluçam bugün yaptığı açıklamada, Türkiye’den gelen tarımsal suyun sorunlarıyla beraber geldiğini söyleyerek, daha projelendirme aşamasında gizli kapaklı yapılan faaliyetlerin yansımasının görülmeye başlandığını dile getirdi.

Kıbrıs'ın kuzeyinde yetişen sebze fiyatlarına işaret eden Uluçam, evsel kullanım amacıyla şehirlere verilen suyun nerelerde kullanıldığının araştırılması gerektiğini kaydetti.

Uluçam, “İçme suyu kalitesinde arıtılmış suyun Mesarya ve İskele bölgelerinde tarımsal üretimde kullanıldığı bilinmektedir ancak hiçbir şekilde kontrolü yapılmamaktadır.. Hemen yanımızdaki Kıbrıs'ın güneyinde su kullanımında özellikle evsel tüketimde bile radikal kısıtlamalara giderken bizim yerel yönetimlerin dağları taşları çim ekme yarışında oldukları görülmektedir” dedi.

Mesarya’ya su taşıyacak boru döşemesi..

Güzelyurt’ta Mesarya’ya su taşımak amacıyla boru döşeme çalışmaları yapılmasına işaret eden Uluçam, “Bir yandan Güzelyurt bölgesinde tarımsal amaçlı verilen suyun yetersiz olup en kurak günlerde dönüşümlü kullanıma sokulurken, Mesarya ovasına su taşıyacak boruların döşenmesine devam edilmesine anlam veremediğini belirtti.

Uluçam, “Su Güzelyurt’a tarımda kullanmaya yetmeyecekse bu borularla Mesarya’ya taşınacak olan nedir? Ya da mevcut suyun sadece Güzelyurt’a yetmediği görülürken bu kadar büyük yatırımla Güzelyurt’ta yetişemeyen hangi ürün Mesarya’da yetiştirilecek? Ya da Güzelyurt’a geçici bir dönem için verilen su elinden alınıp Mesarya’ya mı gönderilecektir?” dedi.

“Gelen suyun Güzelyurt’ta kuyu sularında tuzlanmayı azaltacağı söylenmişti. Ne değişti?”

Erkut Uluçam, yıllarca Güzelyurt’taki su kuyularından Lefkoşa ve Mağusa’ya evsel amaçlı su pompalanmasının bölgedeki kuyu sularının tuzlanmasına neden olduğuna işaret ederek, “Türkiye’den gelen tarımsal suyun Güzelyurt’taki kuyu sularında tuzlanmayı azaltacağı söylenmiştir. Şimdi ne değişti? Su önceliği kimindir? Verimli tarım arazileri, uygun iklim koşulları ve sulu tarımla özdeşleşmiş üreticiler nerededir?” dedi.