Gerici dayatmalara karşı mücadele ateşi 10’uncu gününde

Serap ŞAHİN

UBP – YDP – DP Hükümetinin küçük kız çocuklarına yönelik hazırladığı “başörtüsü tüzüğü” geri çekilene kadar başlatılan mücadele ateşi yanmaya devam ediyor.

Gericiliğe ve dayatmalara karşı; öğretmen sendikalarının başlattığı, birçok sivil toplum örgütü ve siyasi partinin de dayanışma belirttiği eylem ateşi onuncu gününde KAMU-SEN, BASIN-SEN, Biyologlar Derneği, Kıbrıs Türk Atatürkçü Gençlik Hareketi, Sanatçı ve Yazarlar Birliği, Baraka, Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ve Kadın Eğitimi Kollektifi öncülüğünde Meclis önünde yandı.

Eylemde açıklama yapan Kamu-Sen Başkanı Metin Atan, ülkenin dört bir yandan kuşatma altında olduğunu belirterek, laikliğe ve demokratik yapıya yönelik saldırılara karşı mücadele edildiğini ifade etti. “Bu ülkeyi bölmek isteyenlere yazıklar olsun” diyen Atan, 8 Nisan’dan bu yana sokakta olduklarını hatırlatarak, “Bu ateş sönmeyecek, daha büyüğü gelecek. Bu tüzüğü geri çekene kadar mücadelemiz sürecek” dedi.

Baraka Yönetim Kurulu Üyesi Nazen Şansal, kadınların ve gençlerin özgürlük mücadelesine dikkat çekerek, “Kıbrıs laiktir, laik kalacak” mesajını yineledi. Kız çocukları ve okullar üzerinden siyasal İslam dayatması yapıldığını belirten Şansal,”Bizi sıkılamaya çalışanlara inat haklarımızı, kültürümüzü savunmaya devam edeceğiz” dedi.

Sanatçı ve Yazarlar Birliği Eş Başkanı Taner Öncül, sanatın bir direniş biçimi olduğunu vurguladı. “Varillerdeki ateşler sönebilir ama yüreklerdeki asla sönmez” diyen Öncül, yıllardır tanımadıkları sınırlara da, dayatmalara da boyun eğmeyeceklerini ifade etti.

Biyologlar Derneği Başkanı Mustafa Kofalı, Kıbrıslı Türklerin tarihsel süreçte laik yapıya sıkı sıkıya bağlı kaldığını belirterek, “Biz besleme değiliz, besleyeniz” dedi. Siyasal dayatmalarla toplumu şekillendirme çabalarına karşı olduklarını belirten Kofalı, “Kıbrıs insanı laiktir, laik kalacak” ifadelerini kullandı.

Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Başkanı Seran Aysal, öğretmenlerden işçilere kadar birçok kesimin bu tüzüğe karşı çıktığını vurgulayarak, “Bizler barıştan, çevreden, bilimden, laiklikten yanayız. Bu tüzüğü geri çekeceksiniz” dedi.

KAMU- SEN Başkanı Metin Atan:

“Tüzüğü geri çekene kadar mücadelemiz devam edecek”

Kamu-Sen Başkanı Metin Atan, “Bu ülkede artık yerimizi bile sorguluyoruz, dört tarafımız kuşatıldı. Laikliğin, demokratik yapımızı baltalamak için her şeyi yapıyorlar. Birileri ‘sizin selanızı okumayacağım’ diyor, bir diğeri ‘Rumcusunuz’ diyor, bir diğeri de ‘harekât yapmak lazım’ diyor. Bizi hadsizlikle suçluyorlar. Biz sizden saygı bekliyoruz, demokratik laik yapımıza saygı bekliyoruz. Kimse de buna engel olamayacak. Ayşe bizim tacımızdır, sen defolup gideceksin” dedi. 8 Nisan’dan beri sokakta olduklarını hatırlatan Atan, “Bugünkü ateşimizi yakacağız. Bilsinler ki bu ateş sönmeyecek, daha büyüğü gelecek. Bu tüzüğü geri çekene kadar mücadelemiz devam edecek” diye konuştu.

Baraka Yönetin Kurulu Üyesi Nazen Şansal:

“Bizi sıkılamaya çalışanlara inat, haklarımızı ve kültürümüzü savunmaya devam edeceğiz”

Baraka Yönetim Kurulu Üyesi Nazen Şansal da, “Saçlarını rüzgârda özgürce savurmak isteyen kadınlar, emeğine, geleceğine sahip çıkanlar hoş geldiniz. Kıbrıs laiktir, laik kalacak. Bu topraklarda yetişkin bir kadının ne giydiğine, saçını örtüp örtmediğine kimse karışmadı. Konu kız çocuklarımız üzerinden istismar yaratmak, konu okullarımıza siyasal İslamı sokmak. Bizi sıkılamaya çalışanlara inat, bizi beslediğini iddia edenlere inat, haklarımızı ve kültürümüzü savunmaya devam edeceğiz” dedi.

Sanatçı ve Yazarlar Birliği Eş Başkanı Taner Öncül:

“Varillerdeki ateşler sönebilir ama yüreklerdeki ateşler asla”

Sanatçı ve Yazarlar Birliği Eş Başkanı Taner Öncül ise, “Sanat üretmektir, direnmektir. Varillerdeki ateşler sönebilir ama yüreklerdeki ateşler asla sönmeyecek. Giderken kuklalarınızı da almayı unutmayın” dedi.

Biyologlar Derneği Başkanı Mustafa Kofalı:

“Biz çocukların başını örtmeyiz”

Biyologlar Derneği Başkanı Mustafa Kofalı, “1878’de sen beni İngilize evlatlık verdin, ben yolumdan sapmadım. Biz öyle bir toplumuz ki buradaki herkes babasını, amcasını, yakınlarını bu günler için şehit vermedi. Bize ‘besleme’ densin diye vermedi. Biz besleme değiliz, besleyeniz. Kıbrıs insanı laiktir, laik kalacak. Biz çocukların başını örtmeyiz” ifadelerini kullandı.

Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Başkanı Seran Aysal

“Sizlere geçit yok, bizler başaracağız”

Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Başkanı Seran Aysal da, “Bu tüzüğü geri çekeceksiniz. Bizler barıştan, çevreden, bilimden, laiklikten, öğretmenden tarafız. Sizlere geçit yok, bizler başaracağız” dedi.