Meclis kürsüsünde konuşan CTP Grup Başkanvekili Erkut Şahali, hükümetin hayat pahalılığına ilişkin gerekçelerini sert sözlerle eleştirdi. “Bu gerekçelerinizin hepsi yalandır.” diyen ŞAhali, 27 Ocak tarihinde ekonomik tedbir için komite kurulmasıyla ilgili alınan kararı hatırlattı.

Hükümetin savaş ve belirsizlik gerekçesine de tepki gösteren Şahali, “Daha savaşın etkilerinin ekonomiye yansımasını görmedik. Bundan sonra göreceğiz. Bitse bile göreceklerimiz, gördüklerimizin yanında devasa olacak. Ama siz 3 aylık hayat pahalılığını vereceksiniz, 9 aylığı da deftere yazacaksınız” ifadelerini kullandı.

Şahali, hayat pahalılığının yasa ile durdurulamayacağını belirterek, “Hayat pahalılığı yaşanan bir şeydir, hissedilen bir şeydir. Siz yasa yaptınız diye durmayacağı gibi, hayat pahalılığı altında ezilen yoksulların çilesi de ortadan kaybolmayacak” diye konuştu.

Sabit ve dar gelirli kesimlerin korunmadığını dile getiren Şahali, “Sosyal sigortalarda asgari ücretin altında emeklilik maaşı alanların bile hayat pahalılığı altında ezilmesine göz yumacak, en azından onları koruyacak bir tedbiri de düşünemeyecek kadar sorumsuz bir kadrosunuz” dedi.

Olası ekonomik dalganın sonuçlarının hesaplanmadığını kaydedenŞahali, “Oluşabilecek büyük dalganın nelere mal olabileceğini, hangi yaraları açacağını hesap etmiyorsunuz. Tek umurunuzda olan oturduğunuz yerlerde bir gün daha fazladan oturabilmek” ifadelerini kullandı.