Genel Tarım Sigortası patates ekili alanlar için itiraz süresini uzattı

İlkbahar patates alanları için itiraz süresi 19 Temmuz Salı’ya kadar uzatıldı.

Genel Tarım Sigortası Fonu’ndan yapılan duyuruda, 2022 ilkbahar patates üretim döneminde Genel Tarım Sigortası Fon’una beyan edilen patates alanları için açıklanan itiraz süresinde, gerekli belgeleri ibraz edemeyenlerin, belgelerini Fona ibraz edebilmesi için itiraz süresinin 19 Temmuz’a uzatıldığı ifade edildi.