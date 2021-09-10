“Genel Sekreter pes etmeyecek, Kıbrıslılar da pes etmesin”

BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar, Kıbrıs sorununa bir an önce çözüm bulunması umudunu dile getirdi.

Eylül ayı sonunda görevinden ayrılacak olan Spehar, sabah Kıbrıslı Rum lider Anastasiadis ile bir veda görüşmesi yaptı.

Kıbrıslıların çözüm konusundaki ısrarı ve arzusundan çok etkilendiğine dikkati çeken Spehar, adada her iki taraftan da barış için çalışmaya devam eden çok sayıda insan olduğunu kaydetti.

BM Genel Sekreteri'nin pes etmeyeceğini söylediğini hatırlatarak, Kıbrıslıların pes etmemesi temennisini dile getirdi.

Spehar, Pazartesi günü Kıbrıslı Türk lider Ersin Tatar ile de bir veda görüşmesi yapacak.

Yeni BM Genel sekreteri özel temsilcisi ise Avustralyalı Melissa Park olacak. Bu gelişme resmi olarak Ekim ayında açıklanacak.

Elizabeth Spehar BM Özel Temsilcilik görevinden ayrılıyor