“Genel greve devam, hükümet itibarını bir kez daha yitirdi”

Sendikalar, UBP-DP-YDP hükümetinin HP ile ilgili yasa tasarısına karşı mücadele kapsamında genel greve devam kararı aldıklarını açıkladı.

Sendikalar adına açıklama yapan KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş, “UBP-DP-YDP hükümetinin dayattığı HP ile ilgili yasa tasarısına karşı mücadelemiz devam etmektedir” dedi.

Maviş, “Bu bağlamda alınan karar doğrultusunda 31 Mart Salı itibarıyla genel greve devam edeceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız” ifadelerini kullandı.

Bugün sendikaların üyeleriyle birlikte ortaya koyduğu irade karşısında hükümetin orantısız şiddet kullanmayı tercih ettiğini savunan Maviş, “Hükümet, vatandaş nezdinde bir kez daha itibarını yitirmiştir” dedi.

“Yarın itibarı ile haklarımıza sahip çıkmak adına bir kez daha Meclis önünde olacağız” diyen Maviş, tüm emekçileri mücadeleye katılmaya davet etti.

Maviş, “Yarın 9’da aynı çemberlerde buluşup, Meclis’e birlikte yürüyeceğiz. Mücadelemiz bitmedi, direne direne kazanacağız” ifadelerini kullandı.