Genel Başkan Cengiz Demir
KKTC Alevi Kültür Merkezi yeni yönetimini belirledi.
KKTC Alevi Kültür Merkezi Genel Başkanlığına Cengiz Demir getirildi.
KKTC Alevi Kültür Merkezi 5. Olağanüstü Kurultayı 1 Kasım Pazar günü Cemevi ve Kültür Kopleksinde gerçekleştirildi.
Üyelerin yoğun ilgi gösterdiği kurultayda 2 yıl görevde kalacak olan yeni yönetim, üyelerin oylarıyla belirlendi.
Olağanüstü Genel kurul divanın oluşturulması, saygı duruşu, faaliyet ve mali raporun okunup onaylanması ile başlayarak dilek ve temenniler ile devam etti. Daha sonra oy verme işlemine geçilerek yeni dönemde görev alacak yönetim kurulu, disiplin ve denetleme kurulu, üyelerin oylarıyla belirlendi.
2020- 2022 KKTC Alevi Kültür Merkezi Yönetim, Disiplin ve Denetleme kurulunda görev yapacaklar şu şekilde belirlendi:
Cengiz Demir; Genel Başkan
Şemseddin Erdem; Genel Başkan Yardımcısı
İbrahim Şaşkara; Genel Başkan Yardımcısı
Hasan Han; Genel Sekreter
Cengiz Çelik; Sayman
Nurgül Şahan; Yönetim Kurulu Üyesi
Mehmet Tumay; Yönetim Kurulu Üyesi
Rahim Biltekin; Yönetim Kurulu Üyesi
Cenk Çakmak; Yönetim Kurulu Üyesi
Disiplin Kurulu;
Ali Görmez
Zeynel Arslan
Metin Kaya
Kenan Tufan
Seydi Alıcı
Denetleme Kurulu;
Seydihan Şahin
Şahin Karaçor
Ali Rıza Yılmaz