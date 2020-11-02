Genel Başkan Cengiz Demir

KKTC Alevi Kültür Merkezi Genel Başkanlığına Cengiz Demir getirildi.

KKTC Alevi Kültür Merkezi 5. Olağanüstü Kurultayı 1 Kasım Pazar günü Cemevi ve Kültür Kopleksinde gerçekleştirildi.

Üyelerin yoğun ilgi gösterdiği kurultayda 2 yıl görevde kalacak olan yeni yönetim, üyelerin oylarıyla belirlendi.

Olağanüstü Genel kurul divanın oluşturulması, saygı duruşu, faaliyet ve mali raporun okunup onaylanması ile başlayarak dilek ve temenniler ile devam etti. Daha sonra oy verme işlemine geçilerek yeni dönemde görev alacak yönetim kurulu, disiplin ve denetleme kurulu, üyelerin oylarıyla belirlendi.

2020- 2022 KKTC Alevi Kültür Merkezi Yönetim, Disiplin ve Denetleme kurulunda görev yapacaklar şu şekilde belirlendi:

Cengiz Demir; Genel Başkan

Şemseddin Erdem; Genel Başkan Yardımcısı

İbrahim Şaşkara; Genel Başkan Yardımcısı

Hasan Han; Genel Sekreter

Cengiz Çelik; Sayman

Nurgül Şahan; Yönetim Kurulu Üyesi

Mehmet Tumay; Yönetim Kurulu Üyesi

Rahim Biltekin; Yönetim Kurulu Üyesi

Cenk Çakmak; Yönetim Kurulu Üyesi

Disiplin Kurulu;

Ali Görmez

Zeynel Arslan

Metin Kaya

Kenan Tufan

Seydi Alıcı

Denetleme Kurulu;

Seydihan Şahin

Şahin Karaçor

Ali Rıza Yılmaz