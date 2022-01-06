 “Gençlik ve Spor Bakanlığı Kuracağız” 

DP Genel Başkan Yardımcısı ve Milletvekili adayı Mehmet Çıldır, vatandaşı partisinin manifestosunu okumaya davet etti, çok güzel projeleri olduğundan söz etti. Çıldır, bu projelerden birinin de Gençlik ve Spor Bakanlığı’nı kurmak olduğunu belirterek, gençlerin bu ülkenin geleceği olduğunu ifade etti.

Çıldır’ın seçim ofisinden verilen bilgiye göre, Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Lefkoşa Milletvekili adayı Mehmet Çıldır, katıldığı TV programında değerlendirmelerde bulundu.

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı olmasının yanı sıra, Gönyeli Spor Kulübü Başkanlığı ve Sanayi Odası Başkan Yardımcılığı görevlerini de yürüttüğünü belirten Çıldır, aynı zamanda sanayici olduğunu belirtti.

Ülkenin her geçen gün kötüye gittiğini, giden – gelen hükümetlerin hiçbirinin proje ortaya koymadığını savunan Çıldır, “Ne hayvancı, ne tarımcı, ne esnaf, ne sanayici ne de gençliğe yönelik hiçbir proje yok” dedi.



“Eğer bir ülke üretmezse, geleceği karanlıktır”

Demokrat Parti’nin her bir Milletvekili adayının, kendine has projelerinin bulunduğunu, kendisinin de üretime dayalı projeler tasarladığını belirten Çıldır, “Eğer bir ülke üretmezse, geleceği karanlıktır. Biz üreteceğiz, halkımız da ürettiğimizi tüketecek. Üretilmeyeni devlet belirleyecek, üretilmesi için üreticiyi teşvik edecek” ifadelerini kullandı.

“DP, bu memleketin umududur”

Projelerini hayata geçirebilmek adına DP’den aday olduğunu ifade eden Çıldır, “DP artık bir kilit parti değildir, kitle partisidir. Bu memleketin umududur, KKTC’nin en büyük değeridir” dedi.

“Biz bu sistemi düzeltmek için hükümete talibiz”

Halkın içinde olduklarını ve sorunları bildiklerini ifade eden Çıldır, “Sorunlar belli. En çok duyduklarımız; hayat pahalılığı, ekonomi, sağlık ve genç işsizlik. Kimisi iki üniversite bitirmiş ama işsiz. Kimisi üniversite mezunu ama kahvecilik yapıyor. Bu durum kırsalda daha fazla. Biz bu sistemi düzeltmek için hükümete talibiz. Halktan beklentimiz yüksek” şeklinde konuştu.

“Gençlik ve Spor Bakanlığı kuracağız”

Demokrat Parti’nin önümüzdeki günlerde manifestosunu kamuoyuyla paylaşacağını belirten Çıldır, “Vatandaşımızın manifestomuzu okumasını öneriyorum, çok güzel planlarımız, projelerimiz var. Bunlardan biri de Gençlik ve Spor Bakanlığı’nı kurmak. Meclis’e güçlü bir şekilde gelip, bunu başaracağız” dedi.