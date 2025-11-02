Gençlerin Ürdün'deki çalıştayları sona erdi: Spor, güvenlik ve birçok konu gündeme getirildi

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Kişisel Temsilcisi María Ángela Holguín tarafından Ürdün'de düzenlenen Gençlik Teknik Komitesi’nin çalıştayı sona erdi.

Folke Bernadotte Akademisi’nin desteğiyle gerçekleştirilen iki günlük çalıştay, gençleri bir araya getirerek güven inşa etmeyi ve ortak sorunlara çözüm üretmeye yönelik fikirleri tartışmayı amaçlıyor. Programa, Gençlik Teknik Komitesi Başkanı Vehbi Zeki Serter ve komiye üyeleri katılırken, komitenin vizyon ve misyonuna dair de karşılıklı istişareler yapıldı.

Katılımcılar, komitenin etki alanını genişletmek ve proje sayısını artırmak için fikir alışverişinde bulundu. Kıbrıslı Türk temsilciler, spor, güvenlik, Kıbrıslı Türklerin yaşadığı izolasyon ve ambargolar, "karma evliliklerden doğan çocukların" mağduriyetleri ve geçiş noktalarında yaşanan sorunları gündeme getirdi. Yeni geçiş noktalarına duyulan ihtiyaca da vurgu yapıldı. Fikir alışverişleri ve sorunların karşılıklı anlaşılabilmesi açısından verimli geçen program sona erdi.

Gençlik Teknik Komitesi katılan isimler: Bengisu Arar Lal Sargun Zehra Beyar Aslı Özgen Gizem Aytaç Güzide Sofi Hüsrev Tancer Şenkal Bayramoğlu Elis Hüdaverdi Erden Pekri Mert Nihat Ecevit Hilmi Birinci Hüseyin Aran.