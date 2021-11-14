Gençler uyuşturucunun pençesinde!

Uyuşturucuyla mücadelede son altı ayda ele geçirilen uyuşturucu rakamları, 2013 yılından bu yana her yıl elde edilen rakamları neredeyse ikiye katladı. Korkutucu veriler, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Bölümü verilerine yansıdı...

YIL YIL, KAÇ KİLO UYUŞTURUCU?

2018 yılında 8,4 kilo, 2017 yılında 12,5, 2016’da 13 kilo, 2015’te 11,5 kilo, 2014’te 9,5 kilo, 2013’te 7,6 kilo uyuşturucu ele geçirilirken, son dönemde ise sadece 6 ayda toplam 29 kilo uyuşturucu tespit edildi.

KAÇ KİŞİ HANGİ SUÇU İŞLEDİ?

Bu dönemde toplamda 117 uyuşturucu olayı (operasyonu) gerçekleşti, bunların neticesinde 174 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı. 117 olayın içinde 56’sı satış, 43’ü tasarruf, 13’ü ithalat, 4’ü ziraat, 1’i ise imalat.

İLK 3: HANGİ UYUŞTURUCU TÜRLERİ?

Polis tarafından tespit edilen uyuşturucu türleri arasında ilk sırada hintkeneviri yer aldı. Altı ayda toplam 22 kilo hintkeneviri ele geçirildi. İkinci sırada 3 kiloyu aşkın Sentetik cannabinoid (bonzai) yer alırken, üçüncü sırada ise Met olarak bilinen metamfetamin türü uyuşturucu madde yer aldı.

HANGİ YAŞ GRUPLARI?

Uyuşturucuyla ilgili suça karışan kişilerin yaş ortalamasında ise başta 18-22 yaş grubu gelirken, bu olaylar içinde satış grubunda suç işleyenlerin yarıdan fazlası 22-28 yaş grubu arasında yer alıyor.

Fehime ALASYA

Uyuşturucuyla mücadelede son zamanlarda yapılan operasyonlarda çok ciddi miktarda uyuşturucu ele geçirildi. 1 Mayıs – 31 Ekim 2021 tarihleri arasında, 6 aylık sürede toplamda 29 kiloya yakın uyuşturucu ele geçirildi.

Korkutucu tablo Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Bölümü verilerine yansıdı.

2021 yılının 6 ayında ele geçirilen uyuşturucu miktarı, 2013 yılından bu yana ele geçirilen en yüksek rakam oldu.

Bu rakam, 2013 yılından bu yana geçen 8 yıllık sürede her yıl ele geçirilen uyuşturucu miktarını neredeyse ikiye katladı.

Buna göre; 2018 yılında 8,4 kilo, 2017 yılında 12,5, 2016’da 13 kilo, 2015’te 11,5 kilo, 2014’te 9,5 kilo, 2013’te 7,6 kilo uyuşturucu ele geçirilirken, son dönemde ise sadece 6 ayda toplam 29 kilo uyuşturucu yakalandı.

“117 uyuşturucu olayı, 174 kişi hakkında yasal işlem”

1 Mayıs – 31 Ekim 2021 tarihlerinde toplamda 117 uyuşturucu olayı (operasyonu) gerçekleşti, bunların neticesinde 174 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Bu dönem içinde 56 olayın satış, 43’ünün tasarruf, 13 olayın ithalat, 4’ünün ziraat ve bir olayın ise imalat olduğu kayıtlara geçti.

Söz konusu olaylar içinde en ciddi suçlarından birinin de ‘ithal uyuşturucu’ olduğunu ifade eden Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Bölüm Müdürü Tarkan Kızıltuğ, “Bu olayların hiçbiri basit değil ama bizim için en önemlisi ve üzerinde en çok durduğumuz olaylar ithal konularıdır. Ülkemize uyuşturucu nereden geliyor, getiriliyor bunun üzerinde çok fazla duruyoruz” dedi.

İlk sırada hintkeneviri

Altı aylık sürede toplamda 29 kiloya yakın uyuşturucu ele geçirilirken bunların içinde 292 adet uyuşturucu madde içeren hap, 71 kök hintkeneviri bitkisi yer aldı.

Uyuşturucu türleri arasında ilk sırada hintkeneviri yer aldı. Altı ayda toplam 22 kilo hintkeneviri ele geçirildi.

İkinci sırada 3 kiloyu aşkın Sentetik cannabinoid (bonzai) yer alırken, üçüncü sırada ise Met olarak bilinen metamfetamin türü uyuşturucu madde yer aldı.

Bunları sırasıyla 610 gram ile kokain, 280 gram ile MDMA ve diğer uyuşturucu türleri takip etti.

22-28 yaş arasında zirve

Uyuşturucuyla ilgili suça karışan kişilerin yaş ortalamasında ise başta 18-22 yaş grubu gelirken, bu olaylar içinde satış grubunda suç işleyenlerin yarıdan fazlası 22-28 yaş grubu arasında yer alıyor.

Genel olarak uyuşturucu olaylarına karışanların yaşının 17’den başlayıp, 22-28 yaş arasında ise zirve yaptığı ifade ediliyor.

10 ayda 308 kişi uyuşturucu olayına karıştı, 111’i KKTC, 136 kişi ‘diğer ülke vatandaşları’

10 aylık zaman diliminde ise 308 kişi uyuşturucu olaylarına karışırken, bunların 111’i KKTC uyruklu, 31 kişinin TC-KKTC, 30 kişinin TC, geriye kalan 136 kişinin ise otuz farklı uyruktan oluşan ‘diğer ülke vatandaşları’ olduğu belirtildi.

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Bölüm Müdürü Tarkan Kızıltuğ, YENİDÜZEN’in sorularını yanıtladı…

“Bazı türler ‘masumlaştırılarak’ kullanıma teşvik ediliyor”

YENİDÜZEN: Tespit edilen uyuşturucu türlerini değerlendirecek olursak neler söyleyebilirsiniz?

TARKAN KIZILTUĞ: İlk sırada hintkeneviri yer alıyor. Hintkenevirinin içinde olan ‘skank’ adı verilen madde uyuşturucuyu daha da ağır hale getiriyor ve ağır kimyasal madde içeriyor. Kimyasallarla değişime uğratılan bu uyuşturucunun etkisi de çok fazla arttırılıyor. Söz konusu tür ‘masumlaştırılarak’ tüm dünyada kullanımı daha yaygın bir hale getirildi. Bu uyuşturucu ciddi anlamda bağımlılık yapıcı, yan etkileri de çok fazla.

Bu yıl yakalanan ve ‘skank’ adı verilen uyuşturucu türü gibi kullanımı yaygınlaştırılan metamfetamin türü maddenin de ölümcül sonuçları var. Dünyada insan hayatını tehdit eden en tehlikeli uyuşturucu türlerini başında geliyor. Metamfetamin kullanımına karşı tüm dünyada çok büyük bir kampanya başlatıldı. Biz de bu süreçte buna eğileceğiz. Tek denemeden bile bağımlılık yaratan bir madde, kullanımı arttıkça da hızlıca çeşitli hastalıklara ve ölüme götürüyor. Eroin ve Bonzai gibi çok tehlikeli türler başında yer alıyor. Tabi ki en masum gösterilen uyuşturucular bile zararlı ama yine de ‘skank’ ve ‘metamfetamin’ türüne özellikle dikkat edilmesi gerek.”

“Planlı operasyonlarla iyi bir sonuca varmak istedik”

YENİDÜZEN: Operasyonlarla ilgili biraz bilgi alabilir miyiz?

TARKAN KIZILTUĞ : “Operasyonlara ‘toz duman’, ‘girdap’, ‘şok’, ‘şahin’, ‘dolunay’ gibi isimler veriyoruz. Bu çalışmalar rastgele işler değil, tümü planlı, programlı yürütülen çalışmalar. Planlı operasyonların ön geçmişi de bulunuyor, önemli olan kişileri suçüstü tespit olumlu netice alınması. Bunlar masa başı çalışmalar, zaman alıyor. En uygun ve garanti zaman için çok çalışıp son anda operasyon için harekete geçiyoruz. Yüzde yüz başarılı mıyız diye bakacak olursak tabi ki değiliz, birtakım eksikliklerimiz giderilirse bu başarı oranı daha da yukarıya çekilebilir.”



: “Operasyonlara ‘toz duman’, ‘girdap’, ‘şok’, ‘şahin’, ‘dolunay’ gibi isimler veriyoruz. Bu çalışmalar rastgele işler değil, tümü planlı, programlı yürütülen çalışmalar. Planlı operasyonların ön geçmişi de bulunuyor, önemli olan kişileri suçüstü tespit olumlu netice alınması. Bunlar masa başı çalışmalar, zaman alıyor. En uygun ve garanti zaman için çok çalışıp son anda operasyon için harekete geçiyoruz. Yüzde yüz başarılı mıyız diye bakacak olursak tabi ki değiliz, birtakım eksikliklerimiz giderilirse bu başarı oranı daha da yukarıya çekilebilir.” YENİDÜZEN: Poliste eleman eksikliği ara ara gündeme geliyor, bölümünüzle ilgili sıkıntılar var mıdır? Nelerdir?

TARKAN KIZILTUĞ: “Mevcut personel sayısında azalma olsa da özverili şekilde çalışarak başarı elde etmeye çalışıyoruz. Bir kişi 5 kişinin işini yapıyor, büyük bir özveri var. Çok uzun saatler, ailemizden kendimizden feragat ederek çalışıyoruz.”

22-28 yaş bu suçlarda zirve

YENİDÜZEN: Uyuşturucu kullanıcılarının veya satıcılarının yaş gruplarını değerlendirecek olursak neler söyleyebiliriz?

TARKAN KIZILTUĞ : “18-22 yaş grubu uyuşturucu madde kullanımına başlamanın ilk dönemi diyebiliriz. 22- 28 yaş grubunda ise daha çok satış ve benzeri suçlar işlenmekte.

Satış grubunda suç işleyenlerin içinde yüzde 50’ye yakın bir dilimi ise 22-28 yaş grubu içinde yer alıyor.”



: “18-22 yaş grubu uyuşturucu madde kullanımına başlamanın ilk dönemi diyebiliriz. 22- 28 yaş grubunda ise daha çok satış ve benzeri suçlar işlenmekte. Satış grubunda suç işleyenlerin içinde yüzde 50’ye yakın bir dilimi ise 22-28 yaş grubu içinde yer alıyor.” YENİDÜZEN: Ülkedeki öğrenci sayısının giderek artması sizi endişelendiriyor mu?

TARKAN KIZILTUĞ: “Bu uyuşturucu kullanıcıları açısından büyük bir potansiyel oluşturmakta, büyük bir risk oluşturmakta. Çünkü özellikle 18-22 yaş grubunun uyuşturucu maddeye başlama ve kullanımına özenme olarak en riskli olduğu yaş grubudur. Bu da ülkede bu kadar çok öğrenci varken çok daha tetikte olmamız gerektiği anlamına geliyor. Tedbirimizi buna göre almalıyız.”

“Yakaladığımız birçok yabancı uyruklu öğrencinin lüks arabası yok”

YENİDÜZEN: Halk arasında uyuşturucu kullanımı veya satışında belli gruplara ayrılan ve ırkçı boyutlara da ulaşan bazı söylemler var, öğrenciler veya yabancı uyruklu kişilerle ilgili, bu söylemleri nasıl değerlendiriyorsunuz?

TARKAN KIZILTUĞ: “Bu söylemler en azından uyuşturucu ayağından yanlış diyebilirim. Toplumdaki algı özellikle yabancı uyruklu öğrencilere karşı olumsuz ama bizim yakaladığımız birçok yabancı uyruklu öğrencinin lüks arabası yok, daha çok alt tabakada olan ve lüks arabalı gençlere özenen kesimlerin bu suçları işlediğini gözlemliyoruz. Halk tarafından bu yönde yanlış algılar var. Uyuşturucu kaynaklı olmasa da, bu paranın yasal yönü, kaynağı araştırılabilir.”

“Ağır ve caydırıcı cezalar şart”