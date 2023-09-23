Genç kadını önce darp etti, sonra cinsel saldırıda bulundu

Gönyeli’de bir öğrenci yurdunda 19 yaşındaki kadının odasına giderek, genç kadını önce darp eden, ardından da cinsel tecavüz suçunu işleyen zanlı M.N.T tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı. Zanlı, ilk etapta 3 gün tutuklu kalacak.

Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru Engin Yıldız olayla ilgili detayları anlattı. Polis, Kamerun uyruklu öğrenci zanlı M.N.T’nin, 23 Eylül 2023 tarihinde saat 00.05 sıralarında Gönyeli’de bulunan bir öğrenci yurdunda Yemen uyruklu R.A’nın (K-19) odasına giderek genç kadını önce ciddi şekilde darp ettiğini ardından genç kadına cinsel tecavüzde bulunduğunu aktardı.

Polis, olayın ardından tutuklanan zanlı hakkında soruşturma başlatıldığını belirtti. Polis, alınacak ifadeler olduğunu belirterek, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti. Polisin ardından söz alan zanlı ise kimseye zorla bir şey yapmadığını, kadının isteği ile bir şeyler yaşandığını ancak sonrasında vazgeçip, şikayetçi olduğunu söyledi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.