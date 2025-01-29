Genç Atlas Sazak’tan Adana’daki uluslararası yarışmada 2’ncilik

Adana’da 21-26 Ocak tarihleri arasında gerçekleşen Türkiye’nin en prestijli yarışmalarından biri olan 6. Uluslararası Adana Rhapsody Piyano Festivali ve Yarışmasında ülkemizden genç Atlas Sazak büyük bir başarıya imza attı ve A kategorisinde 2. oldu.

Çukurova Üniversitesi’nde yapılan uluslararası yarışmada ikinci gelerek ülkemiz adına da önemli bir başarı gösteren Sazak gelecek için de umutlu bir başlangıç yapmış oldu.

Yarışmanın jürisinde KKTC Devlet Sanatçısı Rüya Taner, Prof. Eser Bilgeman, Prof. Ülviyye Akbaş, Prof. Gökhan Aybulus, Doç. Cem Babacan ve Emre Şen yer alırken 3 yıldır tecrübeli piyanist ve piyano öğretmeni Yuliya Yılmaz’dan ders alan ve yarışmaya öğretmeni ile birlikte katılan Atlas Sazak katıldığı bu ilk uluslararası yarışmadaki derecesi ile ülkemize de büyük bir gururu yaşattı.