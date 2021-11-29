Tatlısu yakınlarında 1 Kasım'da meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 21 yaşındaki Emre Genç, 28 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Acı haberi, Genç'in yeğeni milletvekili Mesut Genç sosyal medya hesabından duyurdu.

Genç, bugün öglen Kaplıca Mezarlığı'na defnedilecek.

Mesut Genç, acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu: Kıymetli dostlar kuzenim Emre GENÇ geçirmiş olduğu elim trafik kazası sonrası 28 günlük yaşam mücadelesini kaybetmiştir. Sözün bittiği yerdeyiz.

Allah rahmetiyle mağfiret eylesin!

Rabbim mekanını cennet, makamını alî eylesin!

Başta ailem olmak üzere tüm Kaplıca köyümün ve sevenlerinin başı sağolsun.

Cenazesi bugün öğle namazına müteakip Kaplıca mezarlığına defnedilecektir.

Kaza nasıl olmuştu?

Tatlısu yakınlarında 1 Kasım'da meydana gelen trafik kazasında 3 genç yaralanmıştı.

Girne-Tatlısu anayolu üzerinde Tatlısu Zambak Tatil köyü yakınlarında , Kaplıca’da sakin Ertuğrul Genç (E-21), NT 460 plakalı salon araçla Kaplıca istikametinde seyir halindeyken dikkatsizce viraja girmesi sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip yoldan çıkmış, önce beton su akarına, ardından da demir bariyere çarpmıştı.

Kaza sonucu araç sürücüsü ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Kaplıca'da sakin Tolgahan Demir (E-22) ile Emre Genç (E-21) yaralanmıştı.

Mağusa Devlet Hastanesi'nde tedavi edilen yaralılardan Emre Genç daha sonra Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nde yoğun bakım servisine kaldırılmıştı.