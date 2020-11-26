Gemikonağı'nda korkutan kaza

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre bugün saat 18:00 sıralarında, Gemikonağı’nda Şht Hüseyin Peterson Caddesi üzerinde, Sevinç Çiner (K-71), yönetimindeki KK 132 plakalı araç ile güney istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu yolun solundan çıkıp ağaca çarptıktan sonra takla atmıştır.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Sevinç Çiner ve araçta yolcu olarak bulunan Şenol Çiner (E-81) kaldırıldıkları Cengiz Topel Devlet Hastanesinde tedavileri halen sürüyor. Polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir.

Kaynak: BRT-PGM