Geçmişten geleceğe uzanacak başarılı kadın öyküleri

Murat OBENLER

Kadın Öyküleri Derneği (KÖDER) ve Telsim iş birliğinde Kadın Öyküleri Belgesel Projesi kapsamında hazırlanan tenisçi Özel Vassıf, tiyatro sanatçısı Ayla Haşmet ve iş ile siyaset insanı Ayla Halit Kazım belgesellerinin gösterimi Atatürk Kültür Merkezi’nde 28 Eylül Salı günü gerçekleşti.

Pandemi kuralları gözetilerek gerçekleştirilen etkinliğe Ulaştırma Bakanı Resmiye Canalay, KÖDER Başkanı Şenay Ekingen, Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar, tenisçi Özel Vassıf, tiyatro sanatçısı Ayla Haşmet, Ayla Halit Kazım’ın gelini Şengül Öngen de katıldı.

Gösterim öncesinde Bakan Canaltay, Telsim G.Müdür Yardımcısı Tanpınar ve Dernek Başkanı Ekingen birer konuşma yaptı.

Ekingen:“Kadın öykülerinin kayıt altına alınması, geçmişin geleceğe taşınması, yeni kuşaklara ilham vermesi ve toplumsal hafızaya katkı koymasını amaçlıyoruz”

KÖDER Başkanı Ekingen 15 kadının gönüllülük easına göre 23 Mart’ta kurdukları derneğin, kadın öykülerinin kayıt altına alınması, geçmişin geleceğe taşınması, yeni kuşaklara ilham vermesi ve toplumsal hafızaya katkı koyması çalışmaları yapmayı amaçladığını ifade ederek 8 belgesellik bir serinin ilk 3 belgeselinin Telsim destekleriyle çekildiğini kaydetti. Birçok belediye ve büyük şirket ile görüşmeleri olduğunu ve kitap serisi, merhum kadınların isimlerinin sokak-cadde-meydan-park gibi kamusal alanlara verilmesi, fotoğraf sergisi gibi projelerini hayata geçirmek için desteklerin artarak sürdüğünü belirten Ekingen, sponsor Telsim’e,belgesellere emek koyan arkadaşlara ve gösterime katılan konuklara teşekkür etti.

Tanpınar: “Kadın ve toplumsal belleği birleştiren bu değerli projede yer almaktan dolayı mutluyuz”

Telsim G.Müdür Yardımcısı Tanpınar şirket olarak içinde hem kadın ve hem de toplumsal bellek gibi çok önemli iki konuyu birleştiren bu projede olmaktan büyük mutluluk duyduklarını kaydederek geleceğe yönelik hedefler belirlemek için toplumsal uzlaşı ve ortak hedeflere bakabilmek için de toplumsal bellek olması gerektiğini vurguladı.

Tanpınar: “Hep birlikte bu değerlerin değerli anılarını geleceğe aktarmalıyız”.

Tanpınar: “Toplumların belleksizleştirilmesine karşı bir seferberlik gerekir ve bu konuda üretim yapan KÖDER’i yürekten kutluyorum. Bu projenin bir parçası olmaktan dolayı çok mutluyum. Bu değerli kadınlarımızın belgeselini izleyecek olmaktan dolayı heyecanlıyım. Hep birlikte bu değerlerin değerli anılarını geleceğe aktarmalıyız”.

Canaltay: “Toplumsal eylem ve planları, duyarlılık,farkındalık çalışmalarını da kapsayan kapsamlı planlamalar yapmaktayız”

Bakan Canaltay ise kadının adının olmadığı 1974 öncesindeki dönemde kendi alanlarındaki başarıları ile örnek olmuş 3 Kıbrıslı Türk kadının belgeselinin yapılmasının çok önemli olduğunu söyleyerek KÖDER yönetimini tebrik etti. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği konusunda tüm dünyada olduğu gibi Kuzey Kıbrıs’ta da olumsuz haberleri izlediklerini ancak bunu tersine çevirmek için toplumsal eylem ve planlarını da, duyarlılık,farkındalık çalışmalarını da kapsayan kapsamlı planlamalar yaptıklarını,bunu da işbirliği,birlik ve beraberlik ile başarabileceklerini kaydeden Canaltay, eğitimli olan toplumda dönüşümün de hızlı bir şekilde sağlanabileceğini ifade etti.

Canaltay: “Bilinçlenme için eğitim şarttır”

Canaltay: “ Bilinçlenme için eğitim şarttır. KÖDER-Telsim işbirliğinde üretilen bu çalışma çok değerlidir.Herkese teşekkür ederim. İş hayatında, siyasal yaşamda,yönetim boyutunda cinsiyet eşitliğini sağlamalıyız.”

Her üç ismin belgesellerinin gösterildiği sırada salonda duygusal anlar yaşanırken bazı konukların zaman zaman gözleri yaşardı. Her üç belgesel sonunda da salonda büyük bir alkış koparken Canaltay,Tanpınar ve Ekingen gösterime katılan Vassıf, Haşmet ve Kazım adına gelini Öngen’e KÖDER tarafından hazırlanan kadın heykelciği ve Telsim tarafından her üç kadın adına fidanlar ekilip oluşturulan koruluğun belgelerini takdim etti. Kadın öykülerinden oluşan belgeseller, Telsim’in destekleri ile tamamlandı.

Spor,sanat ve siyasetin parlayan aydın kadınları

Hayata değer katan kadınlarla ilgili belgesel projesi çerçevesinde tenisin kraliçesi Özel Vassıf, konservatuar mezunu ilk kadın tiyatro sanatçısı Ayla Haşmet ve ilk kadın milletvekili Ayla Halit Kazım’ın hayatları belgeselleştirildi.

KÖDER, ülkeye değer katan kadınların yaşam öykülerini derlemek, her birinden belgesel hazırlamak, yazıya dökerek kitaplaştırmak amacıyla çalışma başlatmıştı.

Proje, kadın öykülerinin kayıt altına alınması, geçmişin geleceğe taşınması, yeni kuşaklara ilham vermesi ve toplumsal hafızaya katkı koyması açısından önem taşıyor.