“Geçmişte Birleşmiş Milletler’in kullanımında olan, boş müstakil evler kimlere verildi?”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), sözcüsü, milletvekili Asım Akansoy, İçişleri Bakanı Dursun Oğuz yanıtını alamadığı sorular yöneltti.

Akansoy yazılı açıklamasında, “Mağusa halkı, bu binaların hangi yasal mevzuata göre kimlere verildiğini merak etmektedir. Bu nedenle, kamuoyunun vicdanını rahatlatmak adına, bu soruyu yarın Meclis’te açık ve net bir şekilde yanıtlamanızı rica ediyorum” ifadelerini kullandı.

Açıklama şöyle:

Sayın Dursun Oğuz'a soru:

Milletvekillerinin Meclis’te sunduğu yazılı soru önergeleri, son dönemde sistematik biçimde yanıtsız bırakılmaktadır. Meclis içi siyasetin işleyişini sekteye uğratmak konusunda büyük bir maharet sergileyen Hükümetin Bakanları sorulan soruları (genel geçer cevaplar dışında) dikkate almamaktadır.

Bu nedenle, bir soru önergesiyle gündeme taşıyıp meselenin üzerinin örtülmesini istemediğim aşağıdaki konuyu, kamuoyu önünde, doğrudan İçişleri Bakanı Sayın Dursun Oğuz’a sormak istiyorum.

2015-2016 yıllarında İçişleri Bakanlığı tarafından Gazimağusa’da, geçmişte Birleşmiş Milletler’in kullanımında olan, İskana geçmemiş altı adet boş müstakil ev tespit edilmiştir.

Bu binalar çoğunlukla Salamis yolu üzerindeki eski BM kampı çevresinde yer almaktadır:

• Bir tanesi, hâlen kullanılan BM kampının tam karşısındadır.

• İkinci ve üçüncü evler, bu yapının biraz ilerisinde, Surlar İçi yönünde bir iş yerinin üst katında yer alan ikiz dairelerdir.

• Dördüncü bina, aynı bölgede yol üzerinde bulunan iki katlı müstakil bir yapıdır.

• Beşincisi Baykal bölgesinde, Canova Petrol’ün yanındadır.

• Altıncısı ise BM kampının arkasında yer almakta olup, geçmişte BM hastanesi olarak kullanılmış iki katlı bir binadır.

Sayın Bakan, bu altı yapının sizin bakanlık döneminizde, UBP’nin Gazimağusa’daki üst düzey kadrolarına gayrı yasal bir şekilde tahsis edildiği yönünde ciddi iddialar bulunmaktadır.

Mağusa halkı, bu binaların hangi yasal mevzuata göre kimlere verildiğini merak etmektedir.

Bu nedenle, kamuoyunun vicdanını rahatlatmak adına, bu soruyu yarın Meclis’te açık ve net bir şekilde yanıtlamanızı rica ediyorum.