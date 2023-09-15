Geçiş noktalarında akaryakıta el koyma AB talimatlarına aykırı

Kıbrıs Cumhuriyeti makamlarının, kuzeyden akaryakıt alırken "araçlarının depolarını tamamen doldurma ve 10 litre de kendi kullanımları için ek akaryakıt alma hakkı" yönündeki AB talimatlarına uymayıp, ceza kesmesi yine güneydeki basında konu oldu. Alithia gazetesi: “AB Başka Söylüyor Gümrük Başka Uyguluyor” başlıklı haberine göre, Derinya geçiş noktasındaki çalışan, Yeşil Hat Tüzüğü'nü tanımadıklarını söyledi ve 40 Euro ceza kesip, akaryakıt dolu bidona el koydu.

Gazete, Kıbrıs Cumhuriyeti Gümrük Dairesi memurlarının, adanın kuzeyinden akaryakıt satın alan Kıbrıslı Rumlara geçiş noktalarında AB’nin talimatı dışında uygulamada bulunduklarını yazdı.

Gazete, AB’nin Kıbrıs Cumhuriyeti makamlara, Kıbrıslı Rumların araçlarının benzin depolarını kuzeyden doldurabilecekleri, buna ek olarak 10 litre de akaryakıt getirebilecekleri yönünde talimat verdiğini ancak gümrük memurlarının geçiş noktalarından geçişlerde bu yönde hareket etmeyerek, 10 litrelik bidonda akaryakıt geçirmek isteyen bir Kıbrıslı Rum’a 40 Euro para cezası kestiklerini belirtti.

Söz konusu Kıbrıslı Rum’un akaryakıt bidonuna da el konulduğunu vurgulayan gazete, 7 Eylül tarihinde gerçekleşen bu olayın geçtiğimiz gün bir başka Kıbrıslı Rum’un da başına geldiğini aktardı.

Gazete, Derinya geçiş noktasında geçtiğimiz gün yaşanan olayda gümrük memurunun vatandaşa, Yeşil Hat tüzüğünün Gümrük Dairesi tarafından tanınmadığını söylediğini ve 40 Euro cezanın yanı sıra akaryakıt dolu bidona da el koyduğunu belirtti.

Habere göre, Gümrük Dairesi Sözcüsü Yorgos Konstantinu ise, söz konusu şahsın iddialarını reddederek, şahsın başka bir ihlalde bulunmuş olabileceğini öne sürdü.