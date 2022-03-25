"Geçen yıl bir torba yem 110 TL'ydi, şimdi 350 TL… Sürekli zam var"

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Yem fiyatları yükseldikçe yükseldi, ülkedeki hayvancının üretimi de çıkmaza girdi…

Yemdeki hammadde fiyatlarının otomatiğe bağlandığını belirten Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, döviz, ülkede akaryakıt ve elektriğe yapılan zamlar ve Ukrayna savaşının etkisiyle fiyatların yerinde durmadığını kaydetti.

Yem fiyatlarının torbasının bir yıl önce 110 TL olduğu bilgisine veren Naimoğulları, günümüzde bir torba yemin 350 TL’den alınabildiğini ifade etti.

Naimoğulları, “hammadde fiyatları otomatiğe bağlandı. Önceden bu şekilde değildi. Döviz ve zamlarla, savaşın da etkisiyle fiyatlar patladı.” dedi.

Yem fiyatlarındaki bu fiyat artışının ‘süt fiyatlarına zam yapılması gerektiği’ anlamına geldiğini dile getiren Naimoğulları, buna karşın, süt fiyatlarının zamlanmaması için hayvancıya yapılan desteklerin artması veya yem, akaryakıt ve elektrik fiyatlarının desteklenmesi gerektiğini anlattı.

Naimoğulları, “Maliyetler yükseldiğinde serbest piyasa koşullarında ham madde tedarikçileri hemen fiyatlara zam yapar. Yarı devlet olan Binboğa yem sanayi bile otomatik zam yapar”

10 Mart’tan bu yana hükümet ile yaptıkları istişarelerin devam ettiğini anlatan Naimoğulları, 28 Mart’ta Bakanlık ile görüşeceklerini, 31 Mart tarihine kadar ise çözüm bekleyeceklerini anlattı. Aksi halde “isyan edeceğiz” dedi.

Naimoğulları özetle şunları ifade etti:

“Yeme zam gelmediği gün yok, hepsi dövize endeksli, her gün fiyatlar artıyor, yem zammı da akaryakıt gibi oldu. Bu da otomatiğe bağlandı, hayvancının gelirini kimse sormaz…

Süt fiyatını arttıralım diye aylarca mücadele veriyoruz ama 3 kuruş artış yapılıyor, yem zammı otomatiğe bağlandı, hemen güncelleniyor.

Tüm maliyetler yüzde 400 arttı, süt fiyatı artınca ortalık ayağa kalkar, hayvancı düşman bilinir. Bu zamlarla üretimi yapamayız.

Cuma günü genel kurul var, bu saten sonra aynı gemideyiz lafları boştur. Bu gemide hep hayvancı var. Bu günden sonra çözüm bulunmazsa isyan edeceğiz. 235 milyonluk ek bütçe 500 milyona çıkarılmalı, hayvancının desteklenmesi için bu şart. Aksi halde zamlara dayanamayız.”

Neler yaşanmıştı?

Hatırlanacağı üzere; Hayvancılar Birliği tarafından, 10 Mart tarihine yapılan açıklamada, çeşitli talepler ifade edilmiş, hükümete 15 Mart’a kadar süre tanınmıştı. Bu zaman zarfında yapılan istişarelerde yemlik arpa fiyatlarına zam yapılmaması ve Toprak Ürünleri Kurumu (TÜK) tarafından satışı yapılan yemlik arpanın fiyatının hale hazırdaki satış fiyatı olan 2,5 TL’den üreticiye satılması konusunda uzlaşıldığı açıklanmıştı.

Bunun yanında küçük baş süte Litresi 2 TL zam, büyük baş süte ise 95 Kuruş artış getirildiği açıklanmış, bu artış hayvancıları tatmin etmemişti. Hükümetin çiğ süt fiyatlarını yeniden gözden geçireceği belirtilmişti.

Hayvancılar neler talep ediyor?