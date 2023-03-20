Geçen hafta 86 trafik kazası meydana geldi, 35 kişi yaralandı

Ülkede geçen hafta meydana gelen 86 trafik kazasında 35 kişi yaralandı. Sürat hem kaza sebepleri hem de sürücülerin rapor edildiği suçlar arasında ilk sırada yer aldı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, kazalardan 26’sı yaralanmayla, 60’ı hasarla sonuçlandı. Yaralanma ile neticelenen kazalarda 35 kişi yaralandı.

Kazaların, 27’si süratli araç kullanmak, 19’u yakın takip, 17’si dikkatsiz sürüş yapmak, 11’i kavşakta durmamak ve 12’si diğer etkenler nedeniyle meydana geldi.

Toplam hasar miktarının 3,349,300 TL olarak hesaplandığı kazaların, 31’i Lefkoşa’da, 26’sı Girne’de, 22’si Mağusa’da, 5’i İskele’de, 2’si Güzelyurt’ta oldu.

9123 araç sürücüsü kontrol edildi, 887 sürücü rapor edildi

Aynı dönemde ülke genelinde polis tarafından yapılan trafik kontrollerinde ise toplam 9123 araç sürücüsü kontrol edildi ve suç işlediği tespit edilen 887 araç sürücüsü rapor edilerek, aleyhinde yasal işlem başlatıldı. Sürücülerin en fazla süratten rapor edildiği suçların dağılımı şöyle:

“Sürat (233) ,seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak (121), seyir halinde iken cep telefonu ile konuşmak (93), trafik levha ve işaretlerine uymamak (86), emniyet kemersiz araç kullanmak (69), muayenesiz araç kullanmak (51), dikkatsiz sürüş (28), alkollü araç kullanmak (25), sigortasız veya kapsamı dışında araç kullanmak (23), sürüş ehliyetsiz araç kullanmak (9), tehlikeli sürüş (9), koruyucu miğfer başlıksız motosiklet kullanmak (3), "A" yol kullanma izinsiz araç kullanmak (1), "B" özel işletme izinsiz araç kullanmak (1) ve diğer trafik suçları (135)”