Gazze'de savaşmayı reddeden İsrail askerine hapis cezası

İsrail’de bir askeri mahkeme, Gazze Şeridi’ne yönelik askeri operasyonlara katılmayı reddeden Yüzbaşı Ron Weiner’e 25 gün hapis cezası verdi. Weiner, İsrail ordusunun 7 Ekim 2023’ten bu yana yürüttüğü saldırılara karşı çıkan yedek askerler arasında yer alıyor.

İsrail’in önde gelen gazetelerinden Yedioth Ahronoth’ta yer alan habere göre, 270 günlük görev süresini tamamlamış olan Yüzbaşı Ron Weiner, yeniden göreve çağrılmasına rağmen Gazze’de savaşmayı reddetti. Askeri mahkeme, bu tutumu nedeniyle Weiner’i 25 gün hapisle cezalandırdı.

Weiner, geçen hafta aynı gerekçeyle 20 gün hapis cezası alarak cezaevine gönderilmişti. Ancak yargılamadaki “teknik bir aksaklık” nedeniyle 24 saatten kısa sürede serbest bırakıldı ve davası yeniden görüldü. Yeni karar kapsamında cezası 25 güne çıkarıldı.

SAVAŞ KARŞITI ASKERİ İNİSİYATİFİN SÖZCÜLERİNDEN

Haberde, Ron Weiner’in, Gazze'de tutulan İsrailli esirlerin hayatını önceliklendiren ve bu esirlerin kurtarılmasının savaşın durması pahasına da olsa sağlanması gerektiğini savunan aktivist grubun önde gelen isimlerinden biri olduğuna dikkat çekildi.

Söz konusu grup, Gazze’deki yoğun askeri operasyonların esirlerin yaşamını tehlikeye attığı gerekçesiyle, savaşa katılmayı reddetmenin makul ve vicdani bir tutum olduğunu savunuyor.

DİRENİŞ YAYILIYOR

İsrail'de Mayıs ayının sonunda da iki yedek askere, benzer gerekçelerle Gazze’deki çatışmalara katılmayı reddettikleri için askeri mahkeme tarafından hapis cezası verilmişti. Ülkede savaş karşıtı duruş sergileyen yedek askerlerin sayısında artış gözlemlenirken, İsrail ordusu aynı dönemde Gazze’de kapsamlı bir askeri harekât hazırlığı kapsamında on binlerce yedek askeri yeniden göreve çağırmıştı.