Gazimağusa’da “iklim krizinin denizlerdeki canlılara etkisi” konuşulacak

Gazimağusa’da yarın “iklim krizinin denizlerdeki canlılara etkisinin” konuşulacağı sunum yapılacak.

Her Daim Doğa Dostlarının, Kıbrıs Toplumsal Varoluş Derneği, Karpaz Dostları Derneği ve Sulak Alan Topluluğu ile birlikte düzenleyeceği sunumu, Kaptan Fatin Aksoylar yapacak.

Etkinlik, yarın sabah 08.00’de Gazimağusa’da Bandabuliya’da yer alacak.