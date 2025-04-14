Gazimağusa’da iki araç yüz yüze çarpıştı
Gazimağusa’da, dün iki aracın yüz yüze çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazası, yaralanma olmadan hasarla atlatıldı.
Gazimağusa’da, dün iki aracın yüz yüze çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazası, yaralanma olmadan hasarla atlatıldı.
Polis basın bültenine göre, 108 miligram alkollü Ali Sarı (E-44) yönetimindeki JC 492 plakalı aracın direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçti ve karşı istikametten gelen Çağan Kızıltan (E-20) yönetimindeki YR 878 plakalı araç ile yüz yüze çarpıştı. Kazada yaralanan olmadı.
Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.
Polis basın bültenine göre, Devlet Hüdaverdi’nin kullanımındaki BM 893 plakalı araçta saat 15.00 sıralarında çıkan yangın, motor bölümündeki elektrik aksamlarının kısa devre yapıp alevlenmesi sonucu başladı.
Yangında, aracın motor bölümündeki plastik ve elektrik aksamları tamamen, kaportası ise kısmen yandı.
İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.