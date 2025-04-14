Gazimağusa’da iki araç yüz yüze çarpıştı

Gazimağusa’da, dün iki aracın yüz yüze çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazası, yaralanma olmadan hasarla atlatıldı.

Polis basın bültenine göre, 108 miligram alkollü Ali Sarı (E-44) yönetimindeki JC 492 plakalı aracın direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçti ve karşı istikametten gelen Çağan Kızıltan (E-20) yönetimindeki YR 878 plakalı araç ile yüz yüze çarpıştı. Kazada yaralanan olmadı.

Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

Gazimağusa'da seyir halindeki araçta yangın

Gazimağusa'da İsmet İnönü Bulvarı’nda dün seyir halindeki bir araçta yangın çıktı.