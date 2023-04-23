Gazimağusa’da ani ölüm!

Gazimağusa’da dün saat 08.45 sıralarında Mustafa Güleç (E-42) Çayönü köyünde tarla içerisinde arızalanan tarım makinesini tamir ettiği sırada aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.

Polis Basın Subaylığı’nın yaptığı açıklamada, bahse konu şahısın yapılan otopsisinde ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alınmış olup, kesin ölüm sebebi yapılacak tetkiklerin ardından belli olacaktır. Soruşturma devam etmektedir.