Gazimağusa’da ani ölüm

Gazimağusa’da dün saat 15.00 sıralarında sakin Muhammed Kaya (E-23) kalmakta olduğu yurt odası içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.

Polis yaptığı açıklamada bahse konu şahısın yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alınmış olup, ölüm sebebi yapılacak tetkiklerin ardından belli olacağı kaydedildi.