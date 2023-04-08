Gazimağusa’da ani ölüm
Gazimağusa’da dün saat 15.00 sıralarında kalmakta olduğu ikametgahında aniden rahatsızlanan 23 yaşındaki Muhammed Kaya hayatını kaybetti.
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Gazimağusa’da dün saat 15.00 sıralarında sakin Muhammed Kaya (E-23) kalmakta olduğu yurt odası içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.
Polis yaptığı açıklamada bahse konu şahısın yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alınmış olup, ölüm sebebi yapılacak tetkiklerin ardından belli olacağı kaydedildi.
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Etiketler : Ani ölüm, Muhammed Kaya