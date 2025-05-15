Gazimağusa Limanında iş kazası
Gazimağusa Limanı'nda bugün meydana gelen iş kazasında 28 yaşındaki işçi Doğuş Çetin yaralandı.
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Gazimağusa Limanı'nda bugün meydana gelen iş kazasında 28 yaşındaki işçi Doğuş Çetin yaralandı. Üzerine 4.5 metre yükseklikten tahta kalas düşen Çetin, Gazimağusa Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı Polis Basın Subaylığı’nın açıklamasına göre iş kazası saat 14.10'da oldu. Limanda, bir gemiden inşaat demiri tahliyesi yapıldığı sırada ambarda bulunan liman işçisi Doğuş Çetin, (E-28) üzerine 4.5 metre yükseklikten tahta kalas düşmesi sonucu yaralandı. Yaralı genç, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi'nde yapılan tedavisinin ardından müşahade altına alındı.
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Etiketler : iskazası, Gazimağusa