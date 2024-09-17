Gazimağusa Limanı'nın su ihtiyacını karşılamak amacıyla başlatılan Gazimağusa Limanı Su Temin Projesi'nin ihale sözleşmesi imzalandı.

Gazimağusa Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre sözleşmeye, Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay ile yüklenici firma yetkilisi Derya Dinçkuyucu imza koydu.

Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, imza töreninde yaptığı konuşmada, "Gazimağusa Limanı ülkenin en büyük limanıdır. Limandaki hizmet binalarının ve oradan hizmet alan gemilerin su ihtiyacını karşılamak üzere başlatılan bu proje çok önemlidir. Bu konuda bize destek veren Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Başbakanlık ve Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği'ne teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Proje kapsamında Gazimağusa Limanı'ndaki tüm kamu, askeri ve ticari birimlere sayaç bağlanarak su temini sağlanacak ve liman rıhtımına bağlı gemilere de su verilebilecek. Projede kullanılacak su boruları Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı tarafından temin edilecek. Yaklaşık 2 bin 315 metre uzunluğunda boru döşemesi, sert zemin kazıları, 40 adet bağlantı ve gemilere özel su temin noktalarının kurulumu gibi işlemler projenin kapsamı içinde yer alıyor.