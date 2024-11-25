Gazimağusa Belediyesi Şiddeti Önleme Merkezi Projesi hayata geçiyor

Gazimağusa Belediyesi bünyesinde, aile içi ve cinsiyet temelli şiddeti önlemek, mağdurlara destek sağlamak amacıyla şiddeti önleme merkezi kuruluyor.

Belediyeden verilen bilgiye göre, son dönemlerde özellikle kadına karşı artan şiddet olaylarının yanı sıra, aile içi şiddet, akran zorbalığı ve cinsel şiddet olaylarına kayıtsız kalmayan Gazimağusa Belediyesi, Belediye bünyesinde çalışmalar yürüten Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi’nin öncülüğünde faaliyet gösterecek bir şiddeti önleme merkezi kurulması yönünde adım attı.

Gazimağusa Belediyesi Şiddeti Önleme Merkezi adı altında faaliyet gösterecek merkez çalışmaları ile toplum genelinde farkındalık oluşturmayı, yerel kurum ve sivil toplum kuruluşları ile iş birliği sağlamayı ve şiddet mağdurları kadınlara, çocuklara ve erkeklere ulaşıp şiddetin önlenmesine yönelik mekanizmayı aktif hale getirmeyi hedefliyor.

Gazimağusa Belediyesi'nin Şiddeti Önleme Merkezi ile Gazimağusa’da şiddeti önleme ve mağdurlara destek sağlama konusunda önemli bir adım atılmasını sağlayacağı belirtildi.