Gazimağusa Belediyesi Namık Kemal Meydanı’nda yeni yıl kutlaması düzenledi

Gazimağusa Belediyesi her yıl olduğu gibi bu yılda gelenekselleşen yeni yıl kutlamasını Namık Kemal Meydanı’nda düzenledi.

Belediye’den yapılan yazılı açıklamaya göre, halk, Retro Çalgıcıları ve DJ Retro Tarantino’nun müzikleriyle yeni yılı karşıladı.

Gecede bir konuşma yapan Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, Gazimağusa’nın KKTC’nin ikinci büyük kenti olduğunu ve bu kentin çok kültürlü bir yapısının oluştuğunu belirtti.

Belediye olarak bu çok kültürlü yaşamın bir araya gelmesi için çalıştıklarını belirten Uluçay, bundan memnuniyet duyduklarını söyledi.

Uluçay, yeni yılın herkese sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini dileyerek konuşmasına son verdi.