Gazimağusa Belediyesi ile Gıda Mühendisleri Odası’ndan gıda işletmelerine yönelik eğitim düzenlenecek

Gazimağusa Belediyesi ile Gıda Mühendisleri Odası iş birliğinde, Dünya Gıda Güvenliği Günü kapsamında, gıda işletmelerine yönelik eğitim programı düzenlenecek.

Gazimağusa Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, eğitim pazartesi günü 09.00-12.00 saatleri arasında Gazimağusa Belediyesi Durmuş İyimser Nikah Salonu’nda düzenlenecek. Eğitim, Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Kola tarafından verilecek.

Kent genelinde hizmet veren fırın, restoran, kafe, bar, pideci, kasap ve marketler başta olmak üzere tüm gıda işletmelerinin katılımına açık olacak eğitimde, gıda işletmelerinde doğru hijyen uygulamaları, güvenli üretim, uygun muhafaza ve depolama koşulları, çapraz kontaminasyonun önlenmesi, kişisel hijyen ile mevzuat ve sorumluluklar ele alınacak.

Gazimağusa Belediyesi açıklamasında, kentte faaliyet gösteren tüm gıda işletmelerini eğitime katılmaya davet etti.