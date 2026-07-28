Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Birleşik Kıbrıs – İki Toplumlu Barış İnisiyatifi tarafından Metehan Çemberi’nde düzenlenen etkinliğe destek verdi.

CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, milletvekilleri ve çok sayıda partilinin katıldığı etkinlikte, “Barış için hazırız, çözüm için buradayız” yazılı pankartlar taşınırken, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın konvoyu da coşkuyla karşılandı.