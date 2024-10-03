Gazimağusa Belediyesi ile Biz Baflıyız İnisiyatifi’nden sergi ve sahne gösterisi

Gazimağusa Belediyesi ile Biz Baflıyız İnisiyatifi, Kültürel Baf Geceleri kapsamında “Ali Atakan ve Baflı Öğrencilerinin Resim Sergisi” ve “Kültürel Baf Gecesi” düzenlenecek.

Gazimağusa Belediyesi'nden verilen bilgiye göre, Gazimağusa Belediyesi Başkanı Süleyman Uluçay ve Biz Baflıyız İnisiyatifi Üyeleri basın toplantısında etkinlik hakkında bilgi verdi.

Baflı Ressam Ali Atakan anısına, Bandabuliya’da yer alacak, Ali Atakan ve Baflı öğrencilerinin resim sergisi 5-8 Ekim’de ziyarete açık olacak. Serginin açılışı, 5 Ekim Cumartesi saat 18:00’da olacak.

Kültürel Baf Gecesi ise 6 Ekim Pazar Namık Kemal Meydanında yer alacak. Saat 17:00’da başlayacak olan etkinlikte Grup Otantik, Kıbrıs Havaları Derneği ve Gazimağusa Belediyesi Halk Dansları Topluluğu sahne alacak, Ercan Saymen ile Zalihe Susuzlu’nun parodileri ve Ağır Adamların eski Kıbrıs oyunları gösterisi sahnelenecek.

Gazimağusa Belediye Başkanı Dr. Süleyman Uluçay basın toplantısında yaptığı konuşmada, Kıbrıs kültürünün giderek unutulduğu bir dönemde Baflıların kültürüne sahip çıktığını bunun gururu verici olduğunu söyledi.

Uluçay, etkinlikte Ali Atakan gibi değerlerin hatırlamanın önemli olduğunu belirtti ve İnisiyatif üyelerine teşekkür etti.

Biz Baflıyız İnisiyatifi Üyesi Yılmaz Öztürk ise Başkan Uluçay’a etkinlik için verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

Ali Atakan’ın resmi öğrencilere sevdiren, öldüğü zamana kadar elinden fırçası düşmeyen bir ressam olduğunu belirten Öztürk, Namık Kemal’ Lisesi’nde de değerli öğrenciler yetiştirdiğini, etkinliğin isim babasının Ümit İnatçı olduğunu söyledi.

Öztürk, Gazimağusa Belediyesi’nin yanında Girne, Dikmen, Mesarya, Değirmenlik- Akıncılar, Güzelyurt, Lapta- Alsancak Çamlıbel Belediyelerinin organizasyona destek verdiğini, Başkan Uluçay ile birlikte etkinliğin gelenekselleşmesini istediklerini söyledi.

İnisiyatif Üyesi Halil Onbaşı da, Baf’ın kültürel olarak Kıbrıs’ın ana damarı olduğunu, 1974 sonrası en fazla dağılan halk olduğunu, Baflıların 1974 öncesi dayanışma içinde yaşama kültürünün olduğunu, bir Baflı’nın nerelisin sorusuna Baflıyım diye cevap verdiğini kaldığı köyünü daha sonra söylediğini aktardı. Yeni nesillere bu kültürü aktarmak istediklerini söyleyen Onbaşı, güneşin batışının Baf’ta, farklı olarak “güneş denize kavuştu” diye söylendiğini ifade etti.