Gazimağusa Belediyesi Gossip Evleri Bölgesi’ndeki yağmur suyu sorununa drenaj çözümü getirdi

Gazimağusa Belediyesi, Tuzla Bölgesi’nde Gossip Evleri olarak bilinen bölgede kış aylarında aşırı yağışlar nedeni ile oluşan soruna yeni drenaj hattı projesi ile kalıcı çözüm sağladı.

Mevcut drenaj hattının işlevini yitirmesi nedeni ile her yağışta bölge halkının zor anlar yaşamasına neden olan sorunun çözümü için Gazimağusa Belediyesi Bayındırlık Birimi tarafından Mehmet Ömer ve Sadık Cemil Sokak’ta yaklaşık 350 metrelik yeni yağmur suyu drenaj hattı yapıldı.

Yağmur Suyu Drenaj Hattı Projesi kapsamında her iki sokakta yapılan kazı ile yeni drenaj hattı kazılarak, boru döşemesi yapıldı, ızgaraları takıldı ve çalışma asfalt dökümü de yapılarak tamamlandı. Yapılan çalışma ile kış aylarında bölgenin yağmur suyu ile iligli sorun yaşamaması sağlandı.