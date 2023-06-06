Gazimağusa Belediyesi Esnek Toplu Taşıma Projesi’ni hayata geçiriyor. Esnek Toplu Taşıma’nın ilk uygulaması perşembe günü Perşembe Pazarı güzergahı ile ücretsiz olarak başlayacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, başlangıç noktası Baykal Mahallesi Terminal olarak başlayacak olan Esnek Toplu Taşıma uygulaması, Namık Kemal Mahallesi Belediye önü, Canbulat Mahallesi Canbulat Özgürlük Ortaokulu önü, Lala Mustafa Paşa Mahallesi Durağı (Maksim), belirtilen güzergahtan Harika Mahallesi’ne dönüş, Anadolu Mahallesi’nden Zafer Mahallesi istikametine dönüş, Zafer Mahallesi’nden Pertev Paşa Mahallesi istikametine dönüş, Pertev Paşa Mahallesinden Piyale Paşa Mahallesi istikametine dönüş, Piyale Paşa Mahallesi’nden Larnaka yoluna geçiş, Anıt çemberinden terminal istikametine dönüş ve son olarak terminal güzergahlarından ilerleyecek.

Seferler 08.30-18.30 saatleri arasında

08.30-18.30 saatleri arasında yapılacak olan toplu taşıma seferleri ilk etapta perşembe günleri uygulamada olacak.

Uluçay ve Zorlu protokole imza koydu

Esnek Toplu Taşıma Projesi için bugün Gazimağusa Belediyesi ile Halk Otobüsleri İşletmeleri Limited arasında protokol imzalandı. Protokole Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay ile Halk Otobüsleri İşletmeleri Limited adına Polat Zorlu imza koydu.

Başkan Uluçay yaptığı açıklamada, toplu taşımacılığın önemli bir adım olduğunu ifade ederek, Gazimağusa kentinde önemli bir işletme olan Halk Otobüsleri İşletmeleri Limited’in projeye büyük destek verdiğini kaydetti. Uluçay, ilk aşaması hayata geçirilen Esnek Toplu Taşıma Projesi’nin kent halkına hayırlı olmasını diledi.

Polat Zorlu da, taşımacılık faaliyetlerinin Gazimağusa için hayırlı olmasını dileyerek, yapılan iş birliği ile kazananın Gazimağusa halkı olacağını vurguladı.

Zorlu, Esnek Toplu Taşıma Projesi’nin, Gazimağusa Belediye Meclisi ve Başkan Süleyman Uluçay’ın halka sunduğu en güzel nimetlerden bir tanesi olduğunu kaydetti.