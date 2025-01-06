Gazimağusa Belediyesi 2 farklı noktada su altyapı çalışması yapıyor

Gazimağusa Belediyesi Su İşleri Şubesi ekipleri 2 farklı noktada su altyapı çalışması yapıyor.

Belediye tarafından yapılan açıklamada, Kapalı Maraş’ta bulunan Bilal Ağa Mescidi’ne ve Lefkoşa Anayolu’nda Güvercinlik kavşağından Eski Lefkoşa Anayolu’ndaki Ten Ten kavşağına giden yola yeni su hattı döşendiği belirtildi.

Vahit Güneri Caddesi üzerinde Dr. Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesi yanında başlatılan su altyapı çalışması ile Kapalı Maraş’ta bulunan Bilal Ağa Mescidi’ne 350 metre uzunluğunda 63mm genişliğinde içme suyu şebekesi projesi 2 Ocak itibarıyla başladı. Çalışmalar Ocak’ın ikinci haftası tamamlanacak.

Güvercinlik Kavşağı’ndan eski Lefkoşa yoluna giden Güvercinlik Yolu’nda yapılacak projede ise 110mm çapında 1.2km’lik içme suyu şebekesi döşenecek. Bugün (6 Ocak’ta) başlayacak proje, ocak sonu tamamlanacak. Yapılacak çalışma ile güzergahtaki işyerlerine su sağlanacak.