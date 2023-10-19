Gaziköy-Ercan arası trafik kazası

Gaziköy-Ercan arasında meydana gelen trafik kazasında üç kişi yaralandı. Yaralılar Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Saat 19.30 sıralarında, Ercan - Gaziköy Anayolunun birinci kilometresinde, Müslüm Kartal (E-26), yönetimindeki RN 409 plakalı araç ile Ercan istikametinden Gaziköy istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu yolun sağına geçmesi neticesinde, o esnada karşı istikametten gelmekte olan Etem Gençoğlan (E-41) yönetimindeki JS 845 plakalı araç ile çarpışmışlardır. Kaza sonucu yaralanan her iki araç sürücüsü ile RN 409 plakalı araçta yolcu olarak bulunan İrem Şen (K-28) kaldırıldıkları Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavileri halen sürüyor. Soruşturma devam etmektedir.