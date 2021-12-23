Gazeteciler Birliği, genç iletişimcilerle buluşuyor

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB) genç iletişimcilerle eğitim çalışmasında bir araya geliyor.

Ülkemiz üniversitelerindeki iletişim fakülteleriyle kurumsal işbirliğini geliştiren KTGB, iletişim fakültelerinde eğitim gören öğrencilere yönelik sertifika programı düzenliyor.

DAÜ, YDÜ, UKÜ, LAÜ ve ARUCAD iletişim fakültelerinin belirlediği konularda KTGB üyesi gazeteciler deneyimlerini öğrencilerle paylaşacak.

İletişim fakültelerinin talep ettiği konularda genç iletişimcilerle bir araya gelecek olan KTGB üyeleri, üniversitelerde medyada etik, geleneksel medyadan dijital medyaya dönüşüm, yeni medyanın yol açtığı hız ve hata, yeni medyadaki iş olanakları ve yeni medya pratikleri anlatılacak.

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği’nin AB finansmanında yürütülen “Mümkün” projesi kapsamında düzenlenen sertifika programının ilk ayağı üniversitelerde yapılacak. Daha sonra ilk çalışmaya katılan genç iletişimciler KTGB Kompleksinde organize edilecek iki eğitime daha katılacak.

KTGB Kompleksi’ndeki konferans salonunda dil ve dezavantajlı gruplarla ilgili medyada yer alan yaygın hatalara dikkat çekip doğru ifadelerin aktarılacağı genç gazetecilere üçüncü eğitim programında da Kıbrıs Türk medyasının yapısını içeren bir sunum yapılacak.

Amaç, genç iletişimcileri mesleğe hazırlamak

İletişim fakülteleriyle kurumsal işbirliğinin daha da geliştirilerek, bu eğitimlerle üniversitelerimizde eğitim gören gazeteci adaylarını mesleğe hazırlamayı amaçladıklarını kaydeden Gazeteciler Birliği Başkanı Emin Akkor, yıllarını Kıbrıs Türk basınına adayan gazetecilerin düzenlenecek eğitim çalışmalarında deneyimlerini genç gazetecilere aktaracaklarını kaydetti.

Öğrencileri teorik bilgiyle donatan iletişim fakültelerinin, bu işbirliğiyle pratik bilgiyle de öğrencilerinin beslenmesine imkan verilmesinin önemli bir kazanım olduğunun altını çizen Emin Akkor, DAÜ, YDÜ, UKÜ, LAÜ ve ARUCAD dekanlarına buna imkan verdikleri için teşekkür etti.