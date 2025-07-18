“Geçiş noktaları konusunda anlaşmaya yakınız”

Birleşmiş Milletler ev sahipliğinde New York’ta gerçekleşen 5+1 ‘gayrı resmi’ Kıbrıs Konferansı sona erdi.

Bugün gerçekleşen oturumların ardından açıklama yapan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, konferansın ‘yapıcı’ geçtiğini söyledi , "Mart ayında kararlaştırılan altı güven yaratıcı önlemin (GYÖ) dördünde ilerleme kaydedildi” dedi.

Guterres, ‘ilerleme’ kaydedilen dört GYÖ’yü şöyle sıraladı:

İki toplumlu gençlik komitesi kurulması

Çevre ve iklim değişikliğine ilişkin girişimler

Mezarlıkların restorasyonu

Guterres, mayın temizleme konusunda ise anlaşmanın "teknik detayların kesinleşmesinin ardından" netleşeceğini söyledi.

Ancak Mart ayında üzerinde anlaşmaya varılan iki büyük girişim, yani dört yeni barikat açılması ve ara bölgede bir güneş enerjisi santrali kurulması konusunda aradan geçen dört ayda herhangi bir ilerleme kaydedilemedi .

Toplantının ardından Guterres'e geçiş noktaları konusu sorulduğunda, yerleri konusunda mutabakata varıldığı söyledi.

"Geçiş noktaları konusunda bir anlaşmaya vardık . Bunlardan biriyle ilgili bir güzergah konusu var, şimdi daha detaylı görüşülecek, ancak bu konuda önemli ilerleme kaydedildi" dedi.

İki lider arasında iki yeni görüşme yapılması konusunda mutabakata varıldığını belirten Guterres, Eylül ayında BM Genel Kurul kapsamında yeni bir üçlü görüşmenin yapılacağını belirtti, ardından yeni bir beşli görüşmenin gerçekleşeceğini ifade etti..

Daha gidilecek çok yol olduğunu, ancak atılan adımlardan memnun olduğunu belirten Guterres, daha fazlasını istediğini söyledi.