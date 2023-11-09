GAÜ’de Osman Sınav ve Kenan İmirzalioğlu yoğun ilgi

Türk dizi ve sinema sektörünün duayen senaristi; Yönetmen ve yapımcı Osman Sınav ile ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nu ağırlayan GAÜ İletişim Fakültesi, iki dev ismi öğrenciler ve geniş bir kitleyle buluşturdu. Fakülte etkinliği olarak düzenlenen "Türk Sinema ve Dizi Sektörünün Bugünü ve Geleceği"nin konuşulduğu panel, Cem Kar'ın moderatörlüğünde GAÜ Spectrum Kongre Merkezi'nde gerçekleşti.

Üniversite adına etkinlikte tüm maiyeti ile hazır bulunan Rektör; Prof. Dr. Ali Haydar'ın ev sahipliğinde büyük ilginin gösterildiği ve salonun tamamının doluluğu ile göze çarpan söyleşi; GAÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Neriman Saygılı'nın konuşması ile başladı. Saygılı; kendisi için çok önemli bir değere sahip, Osman Sınav ve Kenan İmirzalıoğlu'nun aralarında olmasından duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Sınav'ın, GAÜ İletişim Fakültesi'nde ders vermesinden duyulan onuru da hatırlattı. Prof. Dr. Saygılı konuklarının; hem fakülte öğrencileri hem de sinemaya, sahne sanatlarına ilgi duyan gençler için ayrı ayrı iki önemli rol model olduğunu da söyledi.

Türk sinemasını ve dizileri anlattılar, soruları yanıtladılar

Etkinliğin ana bölümünde, düşünce ve görüşlerini geçmiş çalışmaları ile örnekleyen Osman Sınav; Türkiye etiketli dizilerin, artık küresel pazarda etkili olduğunu belirterek; 'bizim duygularımızın, sevgimizin, aşkımızın, öfkemizin, nasıl göründüğümüzün, alışkanlıklarımızın' sosyo-kültürel bağ ve normların hikayelere bürünmüş hali olduğunu değerlendirdi. Sınav; 'bu halin' doğru anlatılması gerekliliği ile kurgusal halin ortaklaştığı özel yapımlarından söz ettiği söyleşide, yoğun sorularla karşılaştı.

Türkiye televizyonlarında izlenme rekorları kıran; Deli Yürek, Ezel ve Karadayı dizilerindeki rolleri ile ünlenen Kenan İmirzalıoğlu ise GAÜ öğrencileri arasında heyecan yarattı. Halen tv programı, dizi ve reklam oyunculuğu ile kariyerine güçlü bir şekilde devam eden İmirzalıoğlu, Osman Sınav ile birlikte özellikle şekillenen performansını anlattı. Sempatik oyuncu; Sinema ve televizyon yapımları ile oyunculuk kriterlerini nasıl algıladığını ve kendisiyle ilgili merak edilen bir çok soruyu da sabırla cevapladı.

Söyleşi; GAÜ İletişim Fakültesi Öğrencileri arasında yapılan oylama sonucu, "Yapım-Yönetim ve Oyunculuk" alanlarında en iyi derecelendirmelerin yer aldığı ve Osman Sınav ile Kenan İmirzalıoğlu'na günün anısına yönelik plaket takdimi ve sembolik tören ile sona erdi.