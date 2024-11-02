GAÜ’de hizmet içi eğitim seminerleri tamamlandı

Girne Amerikan Üniversitesi'nde (GAÜ) lisans ve lisansüstü çalışmalarında bilimsel düzeyin gelişmesi ve AR-GE alanlarına ilişkin stratejilere yönelik çalışmalarda nitelik gücünü artırmak amacıyla düzenlenen hizmet içi eğitim seminerleri tamamlandı.

GAÜ’den yapılan açıklamaya göre, GAÜ Eğitim- Öğretim ve Araştırmada Mükemmeliyet Merkezi Başkanlığı'nca düzenlenen hizmet içi eğitimi seminerler dizisinin sonuncusu geçtiğimiz günlerde gerçekleştirildi.

Farklı disiplinlerden öğretim üyelerini bir araya getiren seminerin açılışında, Merkez Başkanı Prof. Dr. Terin Adalı, çeşitli araştırma ve geliştirme alanlarına odaklı hizmet içi eğitim seminerlerinin etkinlikle süreceğini belirtti.

Seminerin sonunda; GAÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Başustaoğlu‘na "Akademik Başarı Ödülü", GAÜ Rektörü Prof. Dr. Serdar Yurtsever tarafından takdim edildi.