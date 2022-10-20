GAÜ, yeni akademik yılı açtı

Girne Amerikan Üniversitesi’nin 2022-2023 akademik yılı açılışı düzenlenen törenle yapıldı.

Girne Amerikan Üniversitesi bu yıl akademik yıl açılışını "Küresel Sağlık ve Kültür Ekseninde Bilinçli Farkındalık" temasıyla gerçekleştirdi.

GAÜ'den yapılan açıklamaya göre akademik yıl açılışına, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Meclis Başkanı Zorlu Töre, bazı bakanlar, milletvekilleri ve akademisyenler katıldı